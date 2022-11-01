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Tekkeköy’de 18 mahallenin yol sorunu çözülüyor

Yerel 01.11.2022, 10:53
Tekkeköy’de 18 mahallenin yol sorunu çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Tekkeköy ilçesinde 5.2 kilometrelik 18 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışma başlattı. Başkan Mustafa Demir, “Samsun’da yol sorunu olan mahalle kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir 17 ilçenin tamamında yol yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tekkeköy ilçesinde de 18 mahalleyi birbirine bağlayan 5.2 kilometrelik grup yolunda yoğun mesai harcanıyor. 18 mahallenin yol çilesini sonlandıracak çalışmalar kapsamında genişletme, kazı ve dolgu çalışmaları sürüyor. Yolun genişliği 5 metreden 12 metreye çıkarılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu şehirde artık yol sorunu konuşulsun istemiyoruz. Vatandaşımızın yolu olmadığı için mağdur olmasını istemiyoruz. Bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçede 7/24 sahadayız. Yol hasreti sona eren vatandaşlarımızın gözlerinde gördüğümüz mutluluk çalışma aşkımızı artırıyor. Samsun’da yol sorunu olan mahalle kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN MEMNUNİYETİ
Yolu yapılan mahallelerden Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Ufuk Macit ise, “Çok sıkıntılı bir yoldu. Ama başkanımız Mustafa Demir bu sıkıntıyı çözüyor. Burası en işlek grup yollarından biri. 18 mahalleyi birbirine bağlıyor. Yolun genişliği iki katına çıkarılıyor. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Fahrettin Kuloğlu da, “Başkan Mustafa Demir gerçekten çalışıyor. Görülmemiş hizmetlere tanıklık ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Bizi büyük bir yol çilesinden kurtarıyor” dedi.

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