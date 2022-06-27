Tekirdağ’da Sarı Köşk yenilendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'ın kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sarı Köşk olarak adlandırılan kültür varlığının Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan Sarı Köşk'ün 20. Yüzyıl başında inşa edildiği tahmin ediliyor. Bazı kaynaklarda Müses Agovoviç tarafından yaptırıldığı, bazı araştırmalarda ise yapının 19. yüzyıl sonunda Tekirdağ Rum topluluğu için yapıldığı iddia edilmektedir. Tekirdağ'ın en anıtsal yapılarından biri olan Sarı Köşk, Cumhuriyet Dönemi'nde Milli Savunma Bakanlığı'na devredilerek karargâh ve askerlik şubesi görevi gördü. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası olarak kullanıldı.

2018 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredilen yapının restorasyon çalışmaları kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme projeleri Tekirdağ Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde ahşap ve taş mimari elemanların bozuk olanları değiştirilip, sağlam olanların onarımları yapıldı. Ayrıca yapıda güçlendirme çalışmaları ve bahçe düzenlemesi de tamamlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarihi makam olarak hizmete sunulan Sarı Köşk'te ilk mesai gününe başlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, " Bundan sonra çalışmalarımıza hem yeni hizmet binamızda hem de Sarı Köşk'te devam edeceğiz. Tarihe saygı çerçevesinde ilimize kazandırdığımız tarihi değerlerimiz gibi Sarı Köşk de ilimizde bulunan kültürel miraslarımız arasında yerini alacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, "Geçmiş ve Gelecek Birlikte Yürüyecek, Tekirdağ Büyüyecek" sloganını kendimize referans alarak bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.