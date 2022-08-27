Tekirdağ'da o yolda da işlem tamam

İl genelinde yol yapım çalışmalarına hız veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Ekipleri tarafından, Süleymanpaşa İlçesinin, Işıklar Mahallesi ile Oruçbey Mahallesi arası bağlantı yolunda başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Ekipleri tarafından, Süleymanpaşa İlçesinin, Işıklar Mahallesi ile Oruçbey Mahallesi arası bağlantı yolunda başlatılan uzunluğu 4.600 metre, genişliği 6.5 metre olan yolda başlatılan çalışmalar kapsamında toplamda 29.900 metre karelik sathi kaplama yol yapımı gerçekleştirildi.

İl genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin 11 ilçede yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda; Süleymanpaşa İlçemizin, Işıklar ile Oruçbey Mahallesi arası bağlantı yolunda başlattığımız sathi kaplama yol yapım çalışmalarımız tamamlandı. Tamamlanan yollarımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.