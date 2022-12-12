TDBB Konya’nın örnek hizmetlerini inceledi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı için Konya’da yurt içinden ve yurt dışından belediye başkanları, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Konya’da tarihi mekanları ve Büyükşehir Belediyesi’nin örnek hizmetlerini inceleyen belediye başkanları, Hz. Mevlana’yı Anma Etkinlikleri kapsamında icra edilen sema gösterisini de takip etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı için Konya’ya gelen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyeleri, Konya’da tarihi mekanlar ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerini ziyaret ederek Hazreti Mevlânâ’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri’ne katıldı.

Yurtiçinden ve yurtdışından Konya’ya gelen belediye başkanları toplantıların ardından TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Büyükşehir Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette, heyet tarihi binada oluşturulan Konya Tanıtım Merkezi’ni gezerek Başkan Altay’dan bilgi aldı.

Alaaddin Camii’nde gerçekleştirilen Sultanlara Saygı Nöbeti programını da takip eden TDBB Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu’nu ziyaret ederek Kapsül ve Sosyal İnovasyon Ajansı hakkında bilgi aldı.

Ardından Konya Panorama Müzesi ile İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’ni gezen heyet, Hazreti Mevlana’nın türbesini de ziyaret ederek Mevlana’nın sandukası başında dua etti. Belediye başkanları son olarak Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde icra edilen Sema Ayin-i Şerifi’ne de katıldı.

TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yönetim kurulu üyelerini Hazreti Mevlânâ’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri’nin devam ettiği bir dönemde Konya’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, TDBB çatısı altında birlikte güzel işler yapmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye ve dünyaya örnek çalışmalar yürüttüğünü belirten TDBB yönetim kurulu üyeleri de sıcak ev sahipliğinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.