TBB Başkanı Sağkan’dan Büyükerşen’e ziyaret

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.ESKİİŞEHİR (İGFA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Av. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Barolar Birliği Başkan Danışmanı Av. Dr. Kasım Akbaş ve Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Başkan Büyükerşen ile bir araya geldi.

Büyükerşen’in TBB Başkanı Sağkan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladığı ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Ayşe Ünlüce de yer aldı.

Nazik ziyaret nedeniyle Sağkan’a teşekkür eden Başkan Büyükerşen, TBB Başkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle Sağkan ve yönetimini tebrik ederek, “Sizleri Eskişehir’de ağırlamaktan mutlu oldum. Görevinizde üstün başarılar dilerim.” dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan da misafirperverliği nedeniyle Büyükerşen’e teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişi ve hediye takdiminin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.