Manisa Valiliği koordinatörlüğünde, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle başlatılan ‘Tarzan Genç Çevreci Aktivistler Projesi’ kapsamında Manisa’ya Romanya, Litvanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan gelen gençler, Spil Dağı Milli Parkı’na gezi düzenledi. Gençlerin gezisine, Büyükşehir ulaşım desteği sağladı.

MANİSA (İGFA) - Avrupa Birliği ve Türkiye’deki gençlerin çevre bilinci ve yönetimi konusunda ortak bir politika geliştirebilmelerini amaçlayan ‘Tarzan Genç Çevreci Aktivistler Projesi’ başladı. Manisa Valiliğinin koordinatör olduğu, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülecek projenin ortakları olan Romanya, Litvanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan gençler Manisa’ya geldi. Proje kapsamında Türkiye ve diğer ülkelerden katılım gösteren 25 öğrenci, Spil Dağı Milli Parkı’na gezi düzenledi. Gezinin ulaşım desteği, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanırken, projenin geleceğe yönelik olarak çevrenin korunmasıyla ilgili çalışmanın tamamlanması sonrasında bir manifesto yayınlamaları ile noktalanacağı belirtildi. Proje kapsamında öğrencilerin hafta sonuna kadar Manisa’da bir takım etkinlikler gerçekleştirecekleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da bu etkinliklere ulaşım noktasında destek sağlanacağı ifade edildi.