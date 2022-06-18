Tarsus’ta ilk kez bir yol 3 şeritli duruma getiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in vizyoner projeleriyle, kentlerin daha yaşanılabilir olması için önemli bir unsur olan ulaşım altyapısının güçlenmesi için, kapsamlı çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) – Tarsus’un kuzey bölgesinde ve konutlaşmanın hızla arttığı Atatürk Mahallesi’nin sınırı durumunda olan Tarsus-Çamlıyayla Karayolu’nun başlangıç noktası konumundaki Turalı kavşak ile Gazi Paşa Bulvarı kavşağı arasında kalan 2 kilometrelik kısımda, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan yol genişletme ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tek yön gidiş-geliş olması nedeniyle özellikle yaz aylarında trafik sıkışıklığı yaşanan ve hatta kazalarında yaşandığı yol, modern şekilde yeniden yapılandırılıyor. Tarsus kent ulaşımında ilk kez bir yol 3 şerit gidiş-geliş duruma getirilerek, bisiklet yolu da ekleniyor. Orta refüjde yer alacak yolun genişliği ise 35 metre olacak.

Kentin yeni genişleme bölgesi olan ve Tarsus Üniversitesi’nin hemen yakınında bulunan yol yapım faaliyeti kapsamında Büyükşehir ekipleri, toplamda 15 bin metreküp taş duvar örme, 60 metre menfez, 50 bin metreküp yarma ve 60 bin metreküp dolgu işlemini yerine getiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İnşaat Mühendisi Murat Olgaç, “Özellikle kentin kuzeye doğru büyümesiyle birlikte vatandaşların da yoğun olarak tercih ettiği bu yol, yıllardır bakımsız ve atıl durumdaydı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak burada çalışmalarımızı başlattık ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu yol Turalı kavşaktan başlayıp, Gazipaşa Bulvarı sonunda Takbaş girişine kadar toplamda 2 kilometrelik bir alanda, imar genişliğini 35 metreye kavuşturacağız. Çalışmalar tamamlandıktan sonra da tamamen çağa ayak uydurmuş bir yol olacak. 3 şerit gidiş-geliş, orta refüj ve bisiklet yolu da olacak” diye konuştu.