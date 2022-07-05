Tarımsal eğitimde yeni dönemin detayları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Tarım, Hayvancılık ve Laboratuvar Hizmetleri alanında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’nün detayları İzmir İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen basın toplantısında açıklandı.

İZMİR (İGFA) – İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür tarafından yapılan açıklamada Protokolün detayları anlatılarak İzmir’de uygulanacak iş ve işlemler açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür “Bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalamıştır” dedi.

İzmir’de Protokol kapsamında yer alan Bayındır Alparslan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Kiraz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Ödemiş Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde iş birliği içerisinde çalışmalar ve eğitim protokolü yürütülerek gençlerin tarım alanında daha bilinçli ve profesyonel eğitim alacağını belirten Yentür “Temel hedefimiz özellikle içinde bulunduğumuz LGS tercih döneminde öğrencilerimizin bu okulları tercih etmelerini sağlamak ve nitelikli bir öğrenci grubu oluşturmaktır. Sürdürülebilir tarım, çevre ve güvenilir gıda noktalarında nitelikli ve bilgili gençler yetiştirmek istiyoruz. Dünyada bu konuda söz sahibi olabilmek için bütün STK’lar, üniversiteler ve Tarım Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde İzmir’in de bu alanda potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Tire’de öğrencilerimiz tereyağı üretiyor, çok yakın zamanda da kurduğumuz fırında ekmek üretimine başlayacağız. Bu alanda İzmir’in hem tarımda hem hayvancılıkta potansiyelinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli bilgiyle buluşturarak arttırmak istiyoruz” dedi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ise; İzmir’in önemli bir tarım şehri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Ülkemizin tarımına çok önemli katkılar sağlayan bir il İzmir. İki Bakanlık arasında Haziran ayında imzalanmış olan bu protokolle İzmir düzeyinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Tarım Müdürlüğümüz olarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenmiş okullarda ‘Tarımın Geleceği Gençlerde’ anlayışı doğrusunda çalışmalar yapacağız. Bu gençleri tarımın geleceğini emanet edebileceğimiz kapasiteye ulaştırmak için çalışacağız. Tarımın geleceği için gençlerin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Tercih döneminde gençlerimiz tercihlerini bu kapsamda yaparlarsa iki kurum amacına ulaşma noktasında gençlerinde desteğini alarak başarılı çalışmalar yapar. Biz tecrübemiz ve teknik desteğimizle her zaman gençlerin yanındayız. Bugün belli sayıda okulda başlayan bu çalışma biliyoruz ki sayısı artarak devam eder ve bizler hedefimize daha çok gençle yürürüz” dedi.

Açıklamaların ardından İl Müdürleri, Bakanlıklar tarafından hazırlanan iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle İzmir’de, tarım eğitiminde yeni bir dönemin başlangıcı yapıldı.