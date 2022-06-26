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Tarık gün ve saat verdi, Başkan Metin gitti
Yerel 26.06.2022, 12:30
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kendisini sosyal medya üzerinden babasının dükkanına davet eden engelli birey Tarık Ümit Yanık’ı ziyaret etti.
RİZE (İGFA) - Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tarık, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’i de yakından takip ediyor.
Geçtiğimiz hafta Tarık Ümit Yanık, Başkan Rahmi Metin’in sosyal medya gönderisinin altına, “24 Haziran saat 14.00’da dükkanda bekliyorum” şeklinde yorum yazdı.
Yorumu okuyan Başkan Metin, Tarık’ın söylediği gün ve saatte ziyarette bulundu. Oldukça mutlu olan Tarık’a Başkan Metin tablet hediye etti.
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