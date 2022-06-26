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Tarihi kazıyla tarih ortaya çıkıyor
Yerel 26.06.2022, 09:55
Kastamonu’ya bağlı Taşköprü ilçesinde, Romalı büyük komutan Pompeius tarafından MÖ 1. Yüzyılda kurulan antik kentte gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan kalıntıların tanıtımının yapıldığı program Vali Avni Çakır’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
KASTAMONU (İGFA) - Tanıtımda Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bl. Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Eliüşük tarafından antik kentin ziyaretçilere açılabilmesi için, karşıma, sergi alanı ve villanın sergilenmesine yönelik hazırlanan avam projelerin sunumu gerçekleştirildi.
Programda ayrıca 2022 kazı çalışmalarının programı hakkında Vali Çakır’a bilgi verildi.
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