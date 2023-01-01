Tarihi kaleye artık yürüyerek gidilecek

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’daki tarihi Urfa Kalesinde 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ederken kenti ziyaret edecek olan yerli ve yabancı misafirlerin

tarihi dokuya ve bulgulara zarar vermeden gezip görebilmeleri adına kazı alanında yürüyüş yolu yapıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Tarihi ve kültürü ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa’daki ören yerlerindeki kazı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Göbeklitepe’nin ardından Karahantepe ve Tarihi Urfa Kalesinde başlatılan kazı çalışmalarıyla Şanlıurfa, dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen kazı çalışmasının hızlandırılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla örümcek vinç kullanılmaya başlanılmış ve alandaki çalışmalar hız kazanmıştı.

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Şanlıurfa Kalesi Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe Başkanlığında yürütülen Urfa Kalesi Kazı alanı kente gelen yerli ve yabancı misafirlerinde de ziyaret etmek istediği alanlardan biri oluyor.

Alanda çıkarılan tarihi bulgulara ve zemine zarar verilmemesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından paydaş kurumların da destekleriyle bir yürüyüş yolu ve fotoğraf çekim alanının da yer aldığı tarihi alanların korunmasını ön planda tutan zeminler yerleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için Halil – ür Rahman Bölgesinde bulunan Tarihi Urfa Kalesi’ndeki kazı çalışmalarının sekteye uğramaması ve kente gelen ziyaretçilerin gezi ve incelemelerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerinin önü açılacak.

Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç kazıları gibi kazı alanları doğal güzellikleri gastronomi ve müziği ile Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa, 2023 yılında İslam Ülkelerinden ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.