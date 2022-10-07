Tarihi doku ile park sorunu çözüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından hizmete açılan Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı, bölgenin trafik yoğunluğuna ve parklanma sorununa neşter vurdu. Park sorununun çözümü ile birlikte bölgedeki tarihi dokuyu da ortaya çıkaran Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmalarından hem vatandaşlar hem de esnaf memnun kaldı.SAMSUN (İGFA) - Samsun’un hem insan hareketliliği hem de trafik açısından en yoğun bölgelerinden biri olan Subaşı Meydanı, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Subaşı Meydanı ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi’ ile modern bir görünüme kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle resmi açılışı yapılan proje ile özelikle bölgedeki park sorunu kalıcı çözüm buldu. Çağın gereklerine uygun olarak son teknolojik özelliklere sahip otopark, hem bölge esnafı hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Meydan çevresindeki trafik karmaşasını sonlandıracak mekanik sistemde, araçlar 3 ile 5 dakika arasında park edilip, geri getirilebiliyor.

HAMİDİYE ÇEŞMESİ YENİDEN YAPILDI

Proje kapsamında ayrıca Subaşı Meydanı'na Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi şahsi parasıyla yaptırdığı ancak çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan 534 metrekarelik 8 kurnalı tarihi Hamidiye Çeşmesi Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun yeniden inşa edildi. Öte yandan Hamidiye Çeşmesi’nin yanı sıra Tarihi Sa’di Mescidi de Subaşı’nda yaşatılacak. Tarihi mescidin inşaat çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

‘’ESKİDEN ÇOK KARIŞIK BİR HALDEYDİ’

Subaşı Meydanı’nın yeni görünümü ise hem vatandaşları hem de bölge esnafını memnun etti.

Yeni haliyle daha güzel olduğunu belirten vatandaşlardan Merve Tunç, “Samsun çok güzel eski hali ile yeni hali tabii ki fark ediyor. Subaşı Meydanı eskiden çok karışıktı şu an çok güzel bir görüntü var. Subaşı da, Saathane de çok güzel oldu bence halkımız bundan çok gururlu ve mutlu olacaktır” dedi.

‘YENİ SUBAŞI MEYDANI’NI ÇOK BEĞENDİK’

Kadriye Türker ise, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı’na çalışmalarından dolayı teşekkür ederek “Yenilik gayet güzel oldu çok beğendik. Yollar kaldırımlar çok güzel oldu. Subaşı Meydanı bir dönüşüm yaşadı. Şimdi burayı gezmesi dolaşması, alışveriş yapması daha rahat oldu. Çeşmemiz de çok güzel oldu” diye konuştu.

‘BAMBAŞKA BİR HALE GELDİ’

Ahmet Cebeci de, Subaşı Meydanı’nın öncekine göre şimdi bambaşka bir halde olduğunu dile getirerek, “Yapılan her şeye teşekkür ediyoruz. Halkımız için yapıldı. Altı otopark üstü meydan. Yapılanlara her zaman teşekkür ediyoruz. Beğenilmeyecek gibi değil” şeklinde konuştu.

‘OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM OLDU’

Subaşı Meydanı esnaflarından Ahmet Kurt ise, eskiden alanın atıl bir durumda olduğunu söyleyerek “Şu anki proje gayet iyi. Hem Samsun’un otopark sorununa çözüm oldu hem de iyi bir şekilde kullanılmış oldu. Atıl bir durumdan kurtarıldı. En çok otopark yapılmasını beğendim. Buralarda yakın çevrede otopark yok bu nedenle halkımızın için çok iyi oldu” dedi.