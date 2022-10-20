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'Tarih Yazan Çocuklar' Adıyaman Kahta'da başladı

Yerel 20.10.2022, 17:06
'Tarih Yazan Çocuklar' Adıyaman Kahta'da başladı

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden, tarihe mal olmuş önemli Türk şahsiyetleri kitaplarla ve çeşitli etkinliklerle benimsetmeyi amaçlayan 'Tarih Yazan Çocuklar' projesinin sıradaki durağı Kahta oldu.ADIYAMAN (İGFA) - 'Tarih Yazan Çocuklar' projesinin Kahta'da uygulanması için Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarih Yazan Çocuklar Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. arasında protokol imzalanarak ilk adım atıldı.

Düzenlenen imza töreninde Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Tarih Yazan Çocuklar Projesi Adıyaman İl Koordinatörü Muhammed Mustafa Dicle katıldı.

PROJE 90 İLKOKULDA UYGULANACAK

Kahta’da bulunan 90 ilkokulda uygulanırken 500 dersliğe 'Kitap Ağacı' adı verilen sınıf kitaplıkları kurulacak. Sponsorlar aracılığıyla ilkokul sınıflarında oluşturulacak olan her kitaplığa 200 Türkçe 100 İngilizce kitap konularak proje kapsamında Türk tarihinde önemli yeri olan 100 Türk büyüğünün anlatıldığı eserler ilkokul çocuklarıyla buluşturulacak. Projeyle birlikte Kahta’da binlerce öğrenci Türk şahsiyetleri öğrenirken İngilizcelerini de geliştirmiş olacaklar.

Tarih Yazan Çocuklar projesiyle ilçede bulunan binlerce öğrenci kitaplar vasıtasıyla Türk şahsiyetleri öğrenirken “Çat Kapı Sınıf Draması”, “Kahramanıma Mektup” ve “Kahramanımı Çiziyorum” gibi birçok etkinlik ile Türk şahsiyetlerin hayatlarını hayal dünyaları ile birleştirecekler.

Projeden memnuniyetini ve desteklerini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Geçmişi olmayanının geleceği olmaz, düşüncesiyle çocuklarımıza erken yaşta Türk büyükleriyle buluşturmayı hedefleyen projenin ilçemizde gelecek nesillerimize katkı sunacağını temenni ediyorum. Proje kapsamında öğrenciler Türk tarihini hem okuyarak hem de izleyerek öğrenecek. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Tarih Yazan Çocuklar Adıyaman İl Koordinatörü Muhammet Mustafa Dicle’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

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