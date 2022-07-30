TABİP herkesin beğenisini kazanıyor

Kocaeli Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri Büyükşehir’in hayata geçirdiği TABİP Projesi kapsamında biberiye, nane ve melisa tarlalarını gezdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesiyle (TABİP) Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olma yolunda ilerliyor. Tarımsal kalkınma hamlesine destek olan TABİP kapsamında Kocaeli Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ekilen tarlaları gezdi. İlk olarak sözleşme yapılan çiftçilerin Kandıra’daki tarlalarını gezen katılımcılar, Kocaeli’de tıbbi ve aromatik bitki ekiminin yaygınlaştırılması çalışmalarını bizzat yerinde görürken, ürünleri de inceleme fırsatı buldu. TABİP kapsamında ekim yapılan tarlada katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

“BAŞKANIMIZ TAHİR BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDERİZ”

İnceleme gezisine katılanlar ekim alanlarının ardından Başiskele Kullar’da inşa edilmeye devam eden Büyükşehir’in Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisini de ziyaret etti. Biberiye, tıbbi nane ve melisa bitkilerinin işleneceği merkezi gezen ve yetkililerden bilgi alan katılımcılardan Kocaeli Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici Firdevs İkram, TABİP’in bu kadar teferruatlı olduğunu bilmediğini ve çalışmanın çok hoşuna gittiğini anlattı. Kartepe Halk Eğitim Merkezi’nde çalışan Tülay Özer ise “Büyükşehir’in böyle bir projesi olduğunu yeni öğrendik. Benim de bir tarafım çiftçi. Bu projeden dolayı çok memnun kaldım. Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederiz” diye konuştu.