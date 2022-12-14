ŞUSKİ su sorunlarını çözüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik İlçesi için başlattığı 130 km’lik içme suyu şebeke yapım işi projesi devam ediyor. İlçenin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan proje kapsamında hat döşeme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu alt yapı hizmetlerinden olan içme suyu projelerinin bir yenisi de Birecik ilçesinde aralıksız sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’nın 100 yıllık altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

130 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI

Her ilçeye adil hizmet anlayışı ile hareket eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Birecik İlçesi içme suyu şebeke yapım işi projesi için 130 km’lik hat döşemesi, 2 bin 500 m3, 4 bin m3 ve

10 bin m3 olmak üzere toplamda 3 adet içme suyu deposu için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik ilçesinde uzun yıllardır yaşanan içme suyu eksikliğini gidermek için başlattığı çalışmaları vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi için ilçenin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan proje kapsamında hat döşeme çalışmalarını sürdürerek kısa bir sürede bitirmeyi planlıyor.