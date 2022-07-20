Sürücülere elektrikli otobüs eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine katacağı yeni elektrikli otobüsleri için şoförlere teknik ve uygulamalı eğitim verildi. ASELSAN yetkililerince gruplar halinde gerçekleştirilen eğitimlere 30 şoför ve 6 amir katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Filomuza dahil ettiğimiz yeni elektrikli otobüslerimizin 5 adeti geldi. 15 ‘i de kısa bir süre sonra gelecek” dedi.

SAMSUN (İGFA) - Samsun’un toplu taşıma hizmetlerinde fosil yakıtlı taşıma araçları yerine yenilenebilir enerji kaynakları ile Türkiye’de ilk olarak ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerin kent içinde muhtelif hatlarda kullanılmasına yönelik hazırlıklar sürüyor.

UYGULAMALI SÜRÜŞ TEKNİKLERİ ANLATILDI

Bu çerçevede, güzergah analizleri, sürücü davranışları, durak indi-bindi analizleri dikkate alındı. Şarj istasyonlarının kurulumu ve test aşamaları bir taraftan devam ederken bir taraftan da Samsun Büyükşehir Belediyesi elektrikleri otobüsleri kullanacak şoförleri eğitimden geçiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı'nda 3 günlük gruplar halinde gerçekleştirilen eğitimleri ASELSAN yetkilileri veriyor. 30 şoför ve 6 amirin katıldığı eğitim programında şoförlere teorik eğitim, araç üzerinde pratik eğitim ve uygulamalı sürüş teknikleri anlatıldı.

TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM YAKINDA

Yakın gelecekte bu otobüslerin tüm toplu ulaşımda devreye alınacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Filomuza dahil ettiğimiz yeni elektrikli otobüslerimizin 5 adeti geldi. 15 ‘i de kısa bir süre sonra gelecek. Şoförlerimizin eğitimlerine başladık. Önce teknik ve teorik, ardından da pratik sürüş eğitimleri veriliyor. Şoförlerimiz eğitimlerle hem iki otobüs arasındaki farkları öğreniyor hem de karşılaştıkları zor bir durumda ne yapmaları gerektiği konusunda pratik eğitim alıyor. Tüm derdimiz daha huzurlu konforlu bir toplu taşımayı kentimizde hayata geçirmek" dedi.