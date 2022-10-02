Sufi Yolu Vakfı'ndan muhafıza teşekkür

Merkezi Hollanda’nın Haarlem kentinde bulunan Sufi Yolu Vakfı Başkanı İris Bizuijen tarafından, Bilecik Osmaneli ilçesindeki Sufi Yolu Muhafızı Tuncay Erik'e teşekkür plaketi verildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Sufi Yolu Vakıf Başkanı İris Bizuijen, 801 km’lik İstanbul - Konya Sufi Yolu'nda 2019 yılından beri gönüllü olarak muhafızlığı yapan Tuncay Erik’e verdiği emekleri için teşekkür plaketi vermeye karar verdiklerini açıkladı.

Sufi Yolu'nun işaretlenmesi, bakımının yapılması ve Sufilerin yürüyüş boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmaması için ve konaklama konusunda elinden geleni yaptığını ifade eden Bizuijen, Erik'i bu nedenle plaketle ödüllendirmek istediklerini söyledi.

Sufi Yolu Muhafızı Tuncay Erik ise, plaklete layık görüldüğünden ötürü, "Sufi Yolu Vakfı Başkanı İris Bizuijen’e, Genel Sekreter Sedat Çakır’a, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kahraman ve Odili Hanım'a çok teşekkür ediyorum" dedi.