Suç makinası tutuklandı
Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından dur ihbarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan 30 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.ADIYAMAN İGC TV
ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine motosiklet sürücüsüne dur ihtarından bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü ve ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan sürücüsünün üzerinde çalmış olduğu altınlar bulundu. Malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken 30 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolunda sorgusunun ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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