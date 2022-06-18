Subaşı’ndan can dostlara şefkat

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki can dostlarımız sokak hayvanlarını ziyaret etti.BİLECİK (İGFA) – Bilecik’te Beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses’in de olduğu ziyarette Başkan V. Subaşı, merkezdeki çalışmalar ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi’nin sokak ve yaban hayvanlarını da en iyi şekilde koruyup yaşattığına dikkat çeken Başkan V. Subaşı, ‘’Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizi ziyaret ettik. Buradaki hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Can dostlarımız bizlere emanet. Onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARINI SAHİPLENELİM ÇAĞRISI

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı’dan ilaçlama ve benzeri çalışmalar hakkında da bilgi alan Başkan V. Subaşı açıklamasına; ‘’ Bilecik Belediyesi olarak can dostlarımıza gerek bakım, gerek tedavi ve barınma anlamında en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu güzellikleri yerinde görmek ve sahiplenmek için tüm vatandaşlarımızı merkezimize davet ediyorum’’ diye ekledi.