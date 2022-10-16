"Su sınırsız bir kaynak değil"

Kocaeli Büyükşehir’in Sıfır Atık Festivali'nde düzenlenen Atık Suların Geri Kazanımı adlı panelde, atık suların alternatif su kaynağı olarak düşünülmesi gerektiği ifade edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülebilir bir dünya amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nin ikinci gününde Atık Suların Geri Kazanımı konuşuldu.

Selim Sırrı Paşa Salonu’ndaki panelde Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Menderes İşçen, Tüpraş Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu, İSU Plan, Proje Daire Başkanı Semih Turan bir araya geldi. Verimli konuşmaların geçtiği panelde Menderes İşçen, “Su sınırsız bir kaynak değildir” dedi.

“ATIK SULARI DA ALTERNATİF SU OLARAK DÜŞÜNMELİYİZ”

Prof. Dr. Hüseyin Erdem Görgün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde ilk olarak söz alan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Menderes İşçen, hızlı nüfus artışının, sanayileşmenin ve kentleşmenin artmasıyla kişi başına düşen su miktarının azaldığını söyledi.

Suyun sınırsız bir kaynak olmadığının altını çizen İşçen, “İklim değişikliğiyle ilgili yaşanan sıkıntılar var. Atık suların alternatif su kaynağı olduğunu ve bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Aslında iklim değişikliği yılda düşen su miktarını değiştirmiyor. Yıllar önce düşen yağışla bugün düşen yağış miktarı arasında bir fark yok. Tek fark benim çocukluğumda ilkbaharda 6-7 saat yağmur yağardı. Yavaş yavaş yağan yağmur toprağı suya doyurur ve yer altı kaynaklarına inerdi. Bugün, eskiden 6-7 saatte yağan yağmur yarım saatte yağıyor ve toprak suya doymuyor. Seller meydana geliyor. Bunları ve iklim değişikliğini göz önünde bulundurduğumuzda atık suları da alternatif su kaynağı olarak düşünmeliyiz” dedi.