“Su kahramanı” olabilmek için buluştular

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi çocuklar için atölye çalışması düzenledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) – Çocuk Hakları Biriminde 6-8 ve 9-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen ‘‘Su Kahramanları’’ atölyesinde; suyun önemi, su kaynaklarının korunması, içme ve kullanma suyunun evlere ulaşana kadar geçtiği aşamalar, bilinçli su tüketimi ve su tasarrufu konularında eğitim verildi. Eğitimde çeşitli materyaller kullanılarak yapılan basit su arıtma deneyi ile kirli suyun arıtılması gözlemlendi.

ESKİ, atölyeye katılan “Su Kahramanı” adaylarının aileleri ile iletişime geçerek atölye sonunda verilen çizelgelerindeki görevleri yerine getiren su kahramanlarına sürpriz hediyelerini posta yoluyla ulaştıracak.

Su Kahramanları atölyesine ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, ESKİ Genel Müdür Yardımcıları Öznur Özçam Oğuzoğlu ve Erdem Uslu da katıldı. Genel Müdür Özen, ‘‘Geleceğimizin emaneti olan çocuklara ve gençlere temiz su kaynakları bırakmak, sağlıklı suyu evlerine ulaştırmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Su gelecek nesillerden bizlere emanet ve biz bu emaneti korumak adına bilinçli nesiller yetiştirmek için eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.

Atölyeye katılan “Su Kahramanı” adaylarına sertifika ve kitap hediye edildi. Su tasarrufu ve çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan eğitime katılan öğrenciler ESKİ Genel Müdürlüğü ve E.B.B. Çocuk Hakları Birimi’ne teşekkür ettiler.