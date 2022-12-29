Su baskınları tarihe karışıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU tarafından yürütülen Buca Yağmur Suyu Atık Su Ayrıştırma ve Kozağaç Deresi Islahı Projesi’ni inceledi. Bölgedeki su taşkını riskini ortadan kaldıracak dev projeyi değerlendiren Başkan Soyer, “Sel, su baskını, taşkın Buca’nın hayatından tamamen çıkacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kentler yaratma hedefi doğrultusunda kent tarihinin en büyük yağmur suyu ayrıştırma yatırımları devam ediyor. İklim krizinin etkilerine karşı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Buca’da yaklaşık 200 milyon TL yatırım yapılan 16 kilometrelik yağmur suyu hattı ayrıştırma projesinin çalışmalarını inceleyen Başkan Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’dan bilgi aldı.

“Sel, su baskını, su taşkını Buca’nın hayatından çıkacak” Seyhan Mahallesi’ndeki yağmur suyu kanalı çalışmalarını da yerinde gözlemleyen Başkan Soyer, ”Yağmur suyu ve atık su kanallarını ayrıştırıyoruz dediğimiz çalışmanın ne olduğunu burada tam olarak görebiliyoruz. Kanal suları ile yağmur sularının beraber aktığı kanalı değiştiriyoruz. 3 metreye 2 metrelik bu dev kanallarla adeta bir yeraltı deresi halinde ayırmış oluyoruz. Ayrıca pis su kanallarını da ayrıştırıyoruz. Buca’nın en kronik sorununu da yerinde çözmüş oluyoruz. Hem Seyhan mahallemiz hem Kozağaç mahallemiz bu sorundan tamamen kurtulmuş olacak. Sel, su baskını, su taşkını Buca’nın hayatından tamamen çıkacak. Mahallelerimiz geçmişte çok mağduriyet yaşadı. Şimdi çok şükür bu sıkıntılar bitecek” şeklinde konuştu.

“Körfez temizliğine katkı sağlayacak” İZSU tarafından yürütülen projenin aynı zamanda Körfez’in temizliği için de hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Nihai olarak İzmir Körfezi’nin temizliğine hizmet eden çok büyük bir çalışma bu. Sadece burada yaptığımız çalışmanın 200 milyon liralık bir bütçesi var. Bu proje hem arıtma tesislerimizin kapasitesini normale çekerek yükünü alacak. Hem su baskınlarına, taşkınlarına engel olacak hem de körfez temizliğine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“Mahallemizi su baskınlarından kurtardık” Geçtiğimiz yıl İzmir’de yaşanan sel felaketinde en ağır yaralardan birini alan Seyhan Mahallesi muhtarı İskender Karaca, “Ben 1976’dan beri Seyhan Mahallesi’nde ikamet ediyorum. 13 yıllık muhtarım. Bu kanal çalışması geçen yıla oranla şikayetleri yüzde 70 oranında azalttı. Tunç Başkanımıza ve İZSU ekibine teşekkür ediyorum. Buca için çok önemli bir yatırım oldu” dedi.

“70 senedir kanayan bir yaraya el atılıyor” Kozağaç Mahallesi Muhtarı Nermin Kaynak ise, “Temel atmaya geldiğimizde başkanımızla da bu konuyu konuştuğumuzda söylemiştik. Tunç Başkanımız sayesinde 70 senedir kanayan bir yaraya el atılıyor. Buca’yı büyük bir sorundan kurtaracağız. Elbette biraz daha devam edecek ama kısa sürede tamamlanacak. Sonucu çok güzel olacak. Yeter ki sabırlı olalım, sonuç güzel olacak” şeklinde konuştu.

Su baskınları yüzde 70 oranında azaltıldı İZSU, Buca Atıksu, Yağmursuyu ve Kozağaç Deresi Islah Projesi kapsamında, toplamda 16 kilometre yağmur suyu hattı ve 10 kilometre kanalizasyon hattı ile yaklaşık 2 kilometre dere ıslahı yapılarak ayrık sisteme geçişi sağlayacak. Projeyle Meles Çayı’ndan başlayarak memba kısmı olan Doğuş Caddesi’ne kadar yağmur suyu ve kanalizasyon sistemi ayrıştırılarak, oluşturulan yağmursuyu sistemi tüm bölgeyi sel baskınlarından kurtaracak. Aynı zamanda kanalizasyon hattında yağmur suyu olmayacağı için kanalizasyon taşkınları da önlenecek. Daha önce birleşik sisteme bağlı olan ızgaralar, ayrık sistem projesi ile yağmur suyu hattına bağlanacak ve koku sorununun da önüne geçilecek. 2024 yılında tamamlanması planlanan projenin şu an yüzde 42’lik kısmı tamamlandı ve şimdiden su taşkınlarının yüzde 70’inin önüne geçildi.