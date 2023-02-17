STK Merkezi Konteyner Kent'e gidiyor

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Malatya Yeşilyurt’ta kurduğu konteyner ve lojistik merkezi hizmet vermeye başladı.İZMİR (İGFA) -Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında Güzelbahçe Belediyesi Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 50 konteynerlik kent ve lojistik merkezi için bölgeye konteyner göndermeye devam ediyor.

Güzelbahçe Belediyesi, Sancar Maruflu Sivil Toplum Merkezi’nde bulunan 8 konteyneri deprem bölgesine gönderdi.

Deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Malatya'da ilk konteyner kentlerden birini belediye olarak kendilerinin kurduğunu anımsatarak, "Ekiplilerimiz hızlı bir şekilde burada konteyner ve çadırları kurdu ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Dün itibariyle 500’e yakın depremzede vatandaşımıza yemek vermeye başladık. Bu her gün sabah kahvaltı ve akşam yemeği olarak devam edecek. Şu anda en büyük sıkıntı barınma. Vatandaşlar barınma sorunu yaşıyor. Çadırlarda ısınma büyük problem. Bu yüzden biz de konteyner kent kurmaya karar verdik. 10 konteynere kurduk. Sancar Maruflu STK Merkezimizde bulunan 8 konteyneri bölgeye gönderiyoruz. İki büyük çadır, iki konteyner kuruldu ve suyu-elektriği bağlandı, 50 KW’lık jeneratör, su depoları ve su kamyonları hazır. Buradaki hedefimiz 50 konteynere 50 aile yerleştirmek ve buradaki insanları bir yaşam alanı sunmak. Belediye olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımız ile Güzelbahçeli hemşerilerimiz arasında köprü oluyoruz ve aynı hizmetleri burada sağlıyoruz” diye konuştu.