STK'lar Çankırı için buluştu
Çankırı Belediyesi Sosyal Tesislerinde STK Temsilcileri ile bir araya gelen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 26- 28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Çankırı Tuz Festivali’nin program içeriğine son şeklini Çankırılılarla birlikte vermek istediklerini anlattı.ÇANKIRI (İGFA) - Uluslararası Çankırı Tuz Festivali ile kenti ve kentin değerlerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini ifade eden Başkan Esen, “Bu yalnızca bizim değil, tüm Çankırı’nın festivali olsun istiyoruz. Bu anlamda herkese ulaşıyor, herkesin fikrini alıyoruz. Festivalde ‘şu da olmalı’ dediğiniz ne varsa lütfen bizimle paylaşın. Çünkü sizler festivalde misafir değil, ev sahibi olacaksınız. Bu festivali Çankırı Belediyesi olarak biz organize ediyoruz ama festivalin ev sahibi Çankırılılardır” dedi.
STK temsilcilerinden gelen önerileri de dinleyen Başkan Esen, 3 gün boyunca dolu dolu geçecek etkinliklere tüm Çankırılıları davet etti.
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