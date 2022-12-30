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Soyer: İktisat Kongresi geleceğin yüzyılını şekillendirecek

Yerel 30.12.2022, 16:00
Soyer: İktisat Kongresi geleceğin yüzyılını şekillendirecek

2022 yılının son İEKKK toplantısında İktisat Kongresi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sivil ruhla yapacağımız İktisat Kongresi geleceğin yüzyılını şekillendirecek” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 113’üncü toplantısı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kapsamında planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Kurul üyeleri daha sonra hep birlikte yeni yıl pastası kesti. Toplantıda Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce  ve Genel Sekreteri Sedef Özer tarafından “Okul Dışı Yenilikçi Eğitim Çalışmaları” sunumu yapıldı.

İktisat Kongresi geleceğin yüzyılını şekillendirecek İktisat Kongresi’nin önemine değinen ve konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün “İktisat demek her şey demektir. Yaşamak için, mesut olmak için, mevcudiyeti insaniye için ne lazımsa hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, emek demektir, soy demektir, her şey demektir. Yeni devletimizin bütün ilkelerinin iktisat kongresinden çıkması gerek. Bütün yükselme ve düşme meseleleri iktisattan geçiyor.” sözleriyle başlayan Başkan Tunç Soyer, “İktisat Kongresi hazırlıklarına başlarken yüz yıl önce yapılan İktisat Kongresi'nin İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi olarak yine İzmir'in ev sahipliğinde yapılması gerektiğine inandık. Neden İzmir'e kurtuluşun ve kuruluşun şehri diyoruz? Çünkü 9 Eylül sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin kurtuluşuna tekabül eder. Kuruluşun şehri dememiz de cumhuriyetin en temel iktisat politikalarının kararlaştırıldığı İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmış olmasıdır. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'in önümüzdeki yüzyıla nasıl baktığının ve geleceğin İzmir'inin, İzmirlisinin nasıl şekilleneceğinin konuşulduğu bu toplantı son derece kıymetli. Işık tutacak bir toplantı diye düşünüyorum” dedi.

13 Ocak’ta İktisat Kongresi toplantıları başlıyor Sekiz aylık kongre sürecini sivil ve katılımcı bir ruhla ve tam bir şeffaflık içerisinde uyguladıklarını ifade eden Başkan Soyer, “Sivil bir girişim olan kongremizin ana muhatabı ve dayanağı yüz yıl önce olduğu gibi yine ekonomimizin can damarı olan seçilmiş sektör temsilcileri. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, bir iktisadi buluşma olmanın çok ötesinde gücünü ortak akıldan ve ortak vicdanımızdan alan bir sivil hareket. İşçiler, çiftçiler, sanayici ve tüccar temsilcilerini bir araya getirerek ilke ve kararlar tespit etmek istedik. Bu gruplarla 3’er ayrı toplantı yaptık. Bugünün yasal düzeneğiyle geleceği belirlemek istedik. Geleceği müzakere edecek sorular sorduk. Olağanüstü hızla gelişen dünyada yaşıyoruz. Tek bir yolu var; birbirimizi duyup dinlemek. Müzakere kültürünün hayatımıza sokmak. Biz herkes için iyi bir gelecek inşa etmek için bir araya geldik. 4 masa da önümüzdeki 13 Ocak’ta toplantılara başlayacak. 4 Şubat tarihlerinde bir araya gelerek ilke ve kararlardan oluşan bütün metinleri müzakere edecek. Her biri kendi disiplini içerisinde bilimsel kavramlarla buluşacak ve bilimsel çerçeveye ulaşacak. Nihai etap 15 Şubat-21 Şubat arasında gerçekleşecek” diye konuştu.

Bizden sonraki kuşaklara aktarılacak çok bilgi var Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİFED)’e teşekkürlerini ileten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “2 Şubat’ta gençlik ve kadın kurulunu gerçekleştireceğiz. İktisat Kongresi’nin İzmir’de yapmanın atalarımızın mirasını devam ettirmenin heyecanı içerisindeyim. Bu süreç aynı zamanda yapacağımız sanatsal etkinliklerle de adından söz ettirecek. Katılımcılarımız da en az bizler kadar heyecanlı. Çok büyük özenle kendi katkısını koymak istiyor. İstatistik, analiz, raporlar olağanüstü bir envanter birikti. Kitap olarak bizden sonraki kuşaklara aktarılacak çok bilgi var elimizde” şeklinde konuştu.

İktisat Kongresi ortak paydaları bir araya getiriyor Kurul üyelerinden gelen soruları yanıtlayan ve merkezi hükümetin İzmir’de yapacağı İktisat Kongresi’ne değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ben vicdanen ve fiilen çok rahatım. Aylar öncesinden Valimize ben bunu arz ettim. Ben  İzmir’de İktisat Kongresi yapacağımı açıklayalı 10 ay oldu.  Hükümetimiz isterse destek olacağımızı ilettim. Bizim yapacağımız İktisat Kongresi en sivil ruhla yapılacak. Şehirlerden gelecek devlet adamları, bürokratlarla değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzyıl öncesinin ruhuna uygun olacak şekilde İktisat Kongresi’ni gerçekleştirecek.  Tarihi ruha uyması için yer arayışımız da başladı. İktisat Kongresi ortak paydaları bir araya getirecek. İktisat Kongresi ayrılıkları değil, ortakları bulmaya çıkaran bir çıktı olacak” dedi.

Bereket Hareketi’yle destek olalım İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin giderek ağırlaşan ekonomik krizin etkilediği ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler için Bereket Hareketi kampanyasını başlattığını duyuran Başkan Tunç Soyer, “Dünyanın her yerinden katılıma açık kampanyaya yurttaşlar da www.bizizmir.com ve berekethareketi.izmir.bel.tr üzerinden destek olabiliyor. İzmir'de bereketi paylaşarak çoğalttığımız büyük bir hareket başlattık. 'Bir sizden bir bizden' diyoruz. Sizlerden gelen destek miktarı kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi de kampanyaya desteğini koyuyor. Böylelikle desteği iki katına çıkararak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız” diye konuştu.  

Sporda şiddetle mücadelede yol haritası Toplantının gündem maddelerinden bir diğeri sporda şiddet oldu. Göztepe ve Altay takımlarının 27 Kasım’daki karşılaşmasında taraftarlar arasında çıkan olayların ardından kentin gündemine yeniden giren sporda şiddet konusuyla ilgili İletişim Uzmanı Özgür Özgürengin sunum yaptı. Özgürengin, futbolda yaşayan şiddetin önlenmesine yönelik İzmir’de bütünleşik yaklaşım ile Türkiye’ye örnek bir proje oluşturulmasını önerdi.

İzmir’deki spor kulübü yöneticilerinin de olduğu toplantıda konuşan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten de “Bugün burada profesyonel kulüplerin yöneticileri ve çalışma arkadaşlarımız bir arada. Tunç Başkanımız kulüplere çok ciddi ekonomik destek sağlıyor. İzmir kulüpleri olarak uzun süredir İZVAK çatısı altında dostluk içerisinde rekabetin olabileceğini gösteriyoruz. Ders çıkarıp İzmir olarak yön alabileceğimiz fikirlere açığız. Dostluk içerisinde rekabet ettik. Zaman içerisinde çok yol aldık. Rekabetin bir marka değeri var evet ama getirisini de götürüsünü de gördük. İzmir bir hoşgörü kenti, uzlaşı kenti. Biz son yaşadığımız Göztepe- Altay derbisinde yaşanan olaydan ders çıkarıp daha iyisi için uğraşacağız. Biz aynı şehirde aynı mahallede yaşıyoruz. Dostuz, kardeşiz. Bunu kimsenin bozmasına zarar vermeyeceğiz. Bu şehirden Türkiye’ye örnek olacağız. Kulüpler olarak belediyelerle birlikte gönülden çalışmaya hazırız” diye konuştu.
Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önerisiyle sporda şiddete karşı mücadelede bir yol haritasının oluşturulması konusunda mutabık kalındı. 2023’ün ilk günlerinde yol haritası için toplantılar başlayacak.

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