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Soyer: “Geleceğin siyasetine yön vermek niyetindeyiz”

Yerel 05.11.2022, 16:15
Soyer: “Geleceğin siyasetine yön vermek niyetindeyiz”

Şubat 2023'te “Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi çalışmaları, Ödemiş'in Ovakent Mahallesi'nde tarihi tütün deposunda yapılan üçüncü çiftçi buluşmasıyla devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Geleceğin siyasetine yön vermek niyetindeyiz. Bunu yapacak olan sizlersiniz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden kentte düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan paydaş buluşmalarının üçüncüsüne ev sahipliği yaptı. Ödemiş Ovakent'te tarihi tütün deposunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da katılımıyla yapılan üçüncü çiftçi toplantısında; Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sektör paydaşları, üretici örgüt temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, odalar ile derneklerin başkanları, temsilcileri ve üretici kooperatiflerinin ortakları katıldı.     

Soyer: “Tarihsel bir sorumluluk” İzmir İktisat Kongresi'nin tarihsel katkısını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok büyük bir heyecan taşıyoruz. Tarihsel bir sorumluluk... 100 yılını doldurmuş bir Cumhuriyet, yeni bir yüzyıla girerken yeniden iktisat politikalarını tartışsın, konuşsun ve gelecek yüzyıla bu memleketin geleceğine, dünyayı daha iyi okuyan, anlayan, anladıkları ışığında yeni kararlar ortaya koyan bir platform olsun istiyoruz. Biz bugünün siyasal iklimindeyiz doğru, geleceğin siyasetini şekillendirmesini istediğimiz kararlar alacağız. Buradaki kararları mutlaka uygulamaya sokulsun istediğimiz için alacağız. Geleceğin siyasetine yön vermek niyetindeyiz. Bunu yapacak olan sizlersiniz” dedi. 

Sarıbal: “Kongrenin çok önemli olduğunu düşünüyorum”  CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Tarım ekmektir, tarımdan vazgeçmek hayattan vazgeçmektir. O yüzden yurtsever, halkçı, geleceğin gıda hakkı meselesini hep birlikte çözmek için bu kongrenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Elbette kalkınma önemlidir ama önce toplumun karnını doyurmak ve sağlıklı yaşatmak gerekir” diye konuştu.  

İktisat Kongresi’ne hazırlık sürecindeki çiftçi buluşmalarından çıkan manifesto saat 16.00’da kamuoyu ile paylaşılacak.

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