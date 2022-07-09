Sosyal Butik'le örnek dayanışma

Karabağlar Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğiyle yaşama geçirilen “Sosyal Butik”, Karabağlar'da yaraları sarmaya katkı koyuyor. Gıda, hijyen ve hiç kullanılmamış (sıfır) giysilerin yer aldığı Sosyal Butik, Yunus Emre Pazaryeri altındaki 4190 Sokak üzerinde bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kendilerine verilen kartlarda bulunan puanlarla buradan alışveriş yapıyor.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dar gelirli insanların yoğun olarak yaşadığı bir ilçede, mümkün olduğunca aile bütçelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Selvitopu, sürekli açık kalan bu merkezden isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini hatırlattı.

Karabağlar'da sosyal dayanışmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Sosyal Destek Kartı'yla her ay yaklaşık 3 bin ailenin market alışverişlerinin hiç değilse bir bölümünü yapmalarını sağlıyoruz. KARBEM dershanemiz aracılığıyla dar gelirli ailelerimizin çocuklarını ücretsiz olarak lise ve üniversiteye hazırlıyoruz. Yine Kurban Bayramı öncesi binlerce erzak kolisini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Bunları yaparken temel hedefimiz kimseyi incitmemek. Gücümüz ölçüsünde yaralara merhem olmaya, vatandaşlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz” dedi.