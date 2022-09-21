Sorunlu yollar güvenli hale getiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda bulunan yerleşim yerlerinde grup yollarını asfaltlamaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yayla turizmi açısından önemli uğrak noktalarından olan Çamlıyayla’da, karayolu sınırı Sarıkavak kavşağından başlayarak Giden, Bağçatağı ve Darıpınarı Mahallelerine kadar uzanan 9,5 kilometrelik grup yolunu, çift kat sathi asfalt ile kapladı.

Zorlu arazi şartlarına rağmen son dönemde Çamlıyayla genelinde yol ıslah, sıcak asfalt yama ve sathi kaplama faaliyetlerini yoğun şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandan bu yana yıpranmış zemini nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaratan Sarıkavak, Giden, Bağçatağı ve Darıpınarı grup yolunu da güvenli geçiş yapılır hale getirdi. Söz konusu yol üzerinde önce zemin iyileştirme faaliyetini uygulayan ekipler, ardından çift kat sathi asfalt serim işlemini yerine getirdi.

“Bu yoldan arabalar çukurdan dolayı gidip gelemiyordu”

Sarıkavak Mahalle Muhtarı Ahmet Ünal, bu yolu tırların da kullandığını kaydederek, “Yıllardır yapılmayan Sarıkavak, Darıpınarı, Giden, Yalamak, Bağçatağı yol kavşaklarında arabalar, çukurdan dolayı gidip gelemiyordu. Bu yollarımız yapıldı. Başkanımız başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Giden Mahalle Muhtarı Gökhan Şenol da grup yolunda yıllardan bu yana asfalt çalışmasının yapılmadığına dikkati çekerek, “Bu çalışmadan memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Ana grup yolumuzda araçların çok geçiş yaptığı göz önünde bulundurularak, yıllardır asfaltlamanın yapılmadığı yollarımız, Başkanımız Vahap Seçer’in kırsal mahallelere vermiş olduğu önemle birlikte yapılmaktadır” diye konuştu.

Darıpınarı Mahalle Muhtarı Süleyman Tanrıverdi, “Daha önce bu yollarımız, çok uğraşmamıza ve hizmet istememize rağmen yapılmamıştı. Ama Büyükşehir ekipleri bu yolları yaptı. Bu hizmetleri sunduğu için kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bağçatağı Mahalle Muhtarı Vedat Tanrıverdi ise “Bizim köye şimdiye kadar hiçbir şey yapılmamıştı. Vahap Başkanımız ise, her talebimizi karşılıyor. Teşekkür ederiz” dedi.