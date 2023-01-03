Sokak hayvanlarına 12 ton mama dağıtıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2022 yılında sokak hayvanları için yerel belediye tarafından yıl boyunca besleme noktalarına 12 ton mama bırakıldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi sevimli dostları 2022 yılında da unutmadı.

Sokak hayvanlarının daima yanında olan Çayırova Belediyesi Ekipleri, sevimli dostları yalnız bırakmıyor.

Sokak hayvanların beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayan Çayırova Belediyesi, bünyesine kattığı veteriner hekimle sevimli dostların bakım ve tedavilerini yapıyor.

Veteriner hekim yıl boyunca 1239 sokak hayvanını tedavisini gerçekleştirdi. 237 sokak hayvanının mikroçip işlemi gerçekleştirilip, kısırlaştırma ve aşılaması yapıldı. Ayrıca 17’si köpek 23’ü kedi olmak üzere 40 hayvan sahiplendirildi. 2022 yılında 12 ton mama dağıtan belediye ekipleri, sevimli dostların beslenme ihtiyacını karşıladı.

Sokak hayvanları için özel olarak tasarlanan yerinde müdahale aracında sona yaklaşılırken, Sokak Hayvanı Geçici Rehabilitasyon Merkezi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor.