Söğüt-Uludere yolunda ikinci etap başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Söğüt-Uludere yolundaki çalışmalar yoğunlaştı. 25 Temmuz’da kısmen trafiğe kapatılan yolda ilk etap tamamlanıp trafiğe açılırken ikinci aşama çalışmaları nedeniyle ulaşımda yeni düzenlemeler yapıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Aşağı Söğütönü Mahallesi Söğüt-Uludere yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

İmar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatacak Söğüt-Uludere yolunda Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan bölüm, 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatıldı.

Yolda altyapı freze traşlama, PMT (plentmiks temel) sıkıştırma ve serim çalışması yapan ekipler altyapı işlemleri sonrası sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek yolun tamamlanan kısmını 10 Ağustos itibariyle trafiğe açmış olacak.

Ekipler yoldaki ikinci etap çalışmasının da başlayacağını ve bu nedenle geçici bazı düzenlemeler yapıldığını kaydederek, “Söğüt-Uludere Yolu üzerinde devam etmekte olan yol genişletme çalışmaları kapsamında, Söğüt-Uludere yolunun Kenter Sokak ile 1516. Sokağa kadar olan kısmı 10 Ağustos Çarşamba günü itibariyle geçici bir süre trafiğe kapatılacaktır. Sürücüler Aktürk Sokak, Kenter Sokak, 1527. Bulvar, 1500. Bulvar, 1521. Sokak, 1516. Sokak üzerinden Yaşamkent ile Keskin ve Uludere Mahallelerine ulaşım sağlayabileceklerdir. Toplu taşımada da mavi 16, siyah 36 ve siyah 74 numaralı hatlar Kenter Sokak üzerinden, siyah 5, siyah 53 ve siyah 78 numaralı otobüsler Aktürk Sokak üzerinden 1527. Bulvar, 1500. Bulvar, 1521. Sokak, 1516. Sokak güzergahından seferlerine devam edecektir. Bu bölgelerde kurulan geçici duraklardan vatandaşlarımız faydalanmaya devam edecektir” dediler.

Toplamda 2400 metre uzunluğunda yapımı tamamlanacak yol ile Eskişehir kent içi ulaşımında da güvenli ve konforlu yolcuğun yanı sıra trafikte önemli bir rahatlama yaşanacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlardan ulaşımı sağlayabileceklerini hatırlatarak, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.