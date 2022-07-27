Soğancılar Caddesi pırıl pırıl oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2022 faaliyet programı kapsamında il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

TEKİRDAĞ (İGFA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Soğancılar Caddesinde başlatılan BSK sıcak asfalt yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak Soğancılar Caddesi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak konu ile ilgili yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesinin 11 ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Süleymanpaşa ilçemizde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığımız caddemizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.