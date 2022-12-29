SODEV’den Muğla'ya 'Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm' ödülü

Muğla Büyükşehir Belediyesi SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) tarafından ilk defa düzenlenen “Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri” yarışmasında kadın üreticilere yönelik İpekböcekçiliği ve kıl keçisi desteklemeleri projeleri ile ödüle layık görüldü.MUĞLA (İGFA) - Kadına verdiği önem ve destekle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi bir ödüle daha layık görüldü. Tarımsal üretimde kadınlara yönelik Kıl Keçisi desteği ve ipekböcekçiliği üretim projeleri ile Büyükşehir Belediyesi SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) tarafından ilk defa düzenlenen “Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri” yarışmasından ödülle döndü.

KIL KEÇİSİ DESTEĞİ VE İPEKBÖCEKÇİLİĞİ PROJESİ ÖDÜL ALDI

SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) tarafından ilk defa düzenlenen “Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri” yarışması 13 kategoride gerçekleştirildi. Kadın yoksulluğu ile mücadele, kadın emeği ve istihdamını geliştirmeye yönelik sunulan en iyi uygulama kategorisinde Büyükşehir Belediyesi’nin “Kadınlara Kıl Keçisi Desteklemesi Projesi”, “İpekböcekçiliği Projesi” ödül almaya hak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların üretime katılması, ev ekonomisine katkı sağlaması için başlattığı Kıl Keçisi destekleme projesi ile il genelinde 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıttı. İpekböcekçiliği projesi ile de yılda 45 gün çalışarak ek gelir sağlamaları için Büyükşehir tarafından üretim desteği, 20 bin metrekare arazi üzerine 4 bin adet dut fidanı dikimi yapılarak ve iki besleme çadırı kuruldu.

Kadınların üretimin ana aktörü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Dünyada her şey kadının eseridir” diyen Atatürk’ün izinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya, onları baş tacı etmeye devam edeceklerini belirtti.