Sivas’ta kura çekimi yapıldı

Sivas’ta kurban satış yerleri için kura çekimi yapıldı.SİVAS (İGFA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas Belediyesi Hayvan Pazarında satış yapmak isteyen besiciler için kura ile satış yerleri belirlendi.

Zabıta Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen kura çekimine çok sayıda çiftçi ve besici katılırken Zabıta Müdürü Nazır Yıldız, pazar yerinde tahsis edilecek alanlar hakkında bilgi verdi. Ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

Kurada, 31 çadır yeri, 12 küçükbaş hayvan padoku ve 598 büyükbaş hayvan yerinin tahsisi gerçekleştirildi.