Sivas Zabıtası'nda 'Tüketici Hakları' eğitimi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Tüketicinin Korunması Uygulamalarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Sivas Belediyesi ev sahipliğinde eğitim programı düzenlendi. Eğitime; Kayseri, Tokat, Yozgat ve Malatya'dan gelen Zabıta Daire Başkanları ve Ticaret İl Müdürleri katılım gösterdi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi Zabıtası'na ilişkin eğitim semineri Sıcak Çermik Sefa Oteli’nde gerçekleştirildi.

Seminerde ilk olarak söz alan Sivas Ticaret İl Müdürü Selim Baş, belediyelerin bakanlığın Tüketici Kanunu'nun uygulanması açısından en önemli paydaşlardan biri olduğunu kaydederek, tüketici ile ilgili birçok alana dâhil olduklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı TKPGM Daire Başkanı Dr. Yakup Güzel de, birçok belediyede zabıta tüketici hakları birim amirlikleri oluşturduklarını anımsatarak, "İl belediyelerini aynı şekilde benzer eğitim programlarıyla bir araya getirdik. Projenin üçüncü safhasında da ilçe belediye zabıta teşkilatlarına yönelik bu programı yapmayı kendimize bir görev addettik. Bu proje Cumhurbaşkanlığı eylem planı kapsamında gerçekleştiriliyor. Projenin önemi pandemi sürecinde çok daha iyi anlaşıldı. Çünkü piyasadaki fiyat artışları, fiyat etiketleri ve benzeri birçok vatandaşlarımızı mağdur eden hususlarla İlgili Ticaret İl Müdürlüklerimiz Zabıta ile yakın bir çalışma içerisinde oldular. Bizim ilçe teşkilatlarımız yok. İllerde sadece il müdürlüklerimiz var. Özellikle ilçelerde sizlerden büyük destek aldık” ifadesini kullandı.

Konuşmalardan sonra Sivas, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Malatya illerinde görev yapan Ticaret il Müdürleri ve Zabıta Daire Başkanlarına; belediyeler tarafından yapılan indirimli satışlar, satıştan kaçınma ve fiyat etiketi denetimleri anlatıldı.

Ardından Zabıta Daire Başkanlıkları tarafından yapılan denetimlerin uygulamalı sunumları gerçekleştirildi.