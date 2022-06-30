Sivas yeni bir meydana kavuşuyor

Sivas'ta tarihi Taşhan'ın etrafında bulunan ve esere yakışmayan yapıların kaldırılarak alana yeni bir meydan kazandırılması adına Sivas Belediyesi tarafından sürdürülen kamulaştırma işlemi tamamlandı.SİVAS (İGFA) - Taşhan'ın gün yüzüne çıkarılması için sürdürülen proje kapsamında yıkım çalışmasına başlandı.

Şehirdeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Tarihi Taşhan’ı gölgeleyen yapıların kaldırılması için bölge esnafı ile istişare halinde kamulaştırma çalışması başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da desteği ile tamamlanan kamulaştırma çalışmalarının ardından bölgedeki 5 adet işyeri boşaltılarak Belediye ekiplerince yıkım işlemine geçildi.

Aalandaki çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, göreve geldikleri ilk andan itibaren kamulaştırma çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Yaklaşık 30 milyon TL’yi bulan kamulaştırma bedelinin büyük bir kısmını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın desteği ile karşıladık. Yıkım işlemi tamamlandıktan sonra yapacağımız çevre düzenlemesi ile bu bölgeye yeni bir meydan, yeni bir yaşam alanı kazandırarak Tarihi Taşhan’ın da etrafını açmış olacağız” diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte aynı şekilde olan tarihi eserlerin etrafını açmak için çalışacaklarını belirten Bilgin, "Güdük Minare’nin de etrafını kamulaştırarak eserin çevresini açacağız. Tarihi eserin güzelliğini, değerini ortaya çıkaracak bir meydanı daha şehrimize kazandıracağız. Sivas’ın dört bir tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle dünyanın en güzel meydanlarından birisi olan ‘Tarihi Kent Meydanı’ daha da büyütecek 4 Eylül Meydanı çalışmamız devam ediyor. İnşallah 4 Eylül tarihine yetiştirerek açılışını yapmış olacağız" dedi.

