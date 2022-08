Sivas'ta üstü kapatılan pazar hizmete açıldı

Sivas Belediyesi tarafından üstü kapatarak modern bir görünüme kavuşturulan Perşembe Pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta yaz-kış kullanım kolaylığı sağlayacak olan Perşembe Pazarı'nın açılışına; Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, pazarcı esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Esnaf adına söz alan Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Âdem Argın, pazar yeri içerisinde hizmet binası, bay-bayan lavabolarımız, anons sistemimiz, 24 saat izlenebilir kamera sistemi, geniş ve ferah otoparkların bulunduğunu belirterek, "Pazar yerimizde çalışanlarıyla birlikte 750 kişiye istihdam sağlıyor adeta kocasız bir fabrika görevi sunmaktadır.” diyerek Başkan Bilgin’e ekibine teşekkür etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, itfaiye binasıyla başlatmış olduğumuz açılış zincirine Perakende Sebze Hali ve bugün de Perşembe Pazarının açılışı ile devam ettiklerini söyledi.

Önümüzdeki haftalardan itibaren de Ekim ayının sonuna kadar her hafta bir projenin açılışını yapacaklarını kaydeden Başkan Bilgin, "Pazarcımız bana meslektaşım dedi. Doğru baba mesleğimiz, babamız pazarcılık yaparak bizleri okuttu, bugünlere getirdi. Biz de öğrencilik hayatımız boyunca gerek pazarlarda, gerekse toptancı sebze halinde birçok hemşehrimize esnafımızla birlikte aynı işi yaptık. Bugün ise şehirde hizmet eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum, her esnafımızın her hemşerimizin daha iyi ve daha güzel bir şehirde yaşaması, yaptığı işi zevk alarak ve ondan mutluluk duyarak yapması noktasında bizim temel görevimiz onların hayatını kolaylaştırmaktır. Bu bölgeyi ilgilendiren en önemli sorunlarından birisi de pazarın arkasında bulunan derenin ıslahıdır. Bu anlamda mahallenin haklı bir talebi var. İnşallah orayı da bu dönem içerisinde bitirip mahalleyi o kötü kokudan arındırıp tertemiz hale getireceğiz. Bunu da mahalleliye müjde olarak verebilirim" diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de, Sivas Belediyesi'nin sadece şehri imar etmekle kalmadığı gibi gönülleri de ihmal etmediğini söyledi. "Gönül belediyeciliğinin en güzel hizmetlerini tüm Türkiye'ye ve Sivas'a sunuyorlar" diyen Milletvekili Ekinci, "Sadece pazar yeri ile değil okulla da ilgileniyorlar, cami ile de… İhtiyaç duyulan her yerde Sivas Belediyemizin izini görmek mümkün. Yeni haliyle Perşembe pazarımız mahallemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Esnafımıza da helalinden hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Konuşmalar sonrasında kurdele kesimiyle kapalı pazar yeri hizmete sunuldu.