Sivas'ta okul çevrelerindeki işaretlemeler yenileniyor

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı öncesi Sivas genelinde okul çevrelerinde silinen yaya geçitleri ve deforme olan kasisler ile trafik işaretlerinin yenilenmesi çalışmalarını tamamladı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin eğitim öğretim sezonun başlamasıyla birlikte ilimizde bulunan okulları ziyaret ederek istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

2022-2023 Eğitim Öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin karşıdan karşıya daha dikkatli geçebilmeleri ve daha rahat ulaşım imkânı sağlanabilmesi amacıyla yol ve yaya geçit çizgilerinin yenilenmesi talimatını veren Başkan Bilgin tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

YAYA ÇİZGİLERİ DAHA GÖRÜNÜR HALE GETİRİLDİ

Öğrencilerle birlikte yaya geçitlerini kullanan Bilgin “Okullarımızın açılmasıyla birlikte oluşabilecek yoğunluk nedeniyle araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların önüne geçilmesiyle amacıyla okul sezonu başlamadan önce ilimiz genelinde yol ve yaya çizgilerinin yenilenmesi için çalışmalara başladık. Trafik ve yayalarımız açısından büyük önem arz eden okul önleri yaya geçitlerimizi daha görünür hale getirdik. Yine okul çıkış noktalarında bulunan kasislerimizinde bakımını yaptık. Trafik levhaları konusunda Emniyet Müdürlüğümüz ve Valiliğimizle birlikte ortak çalışarak onları da yeniledik. Bu noktada sürücülerimizden özel ricamız olacak. Okullarımızın açılmasıyla özellikle okul önlerinde daha dikkatli olmaları öğrencilerimizin can güvenliği noktasında daha duyarlı olmaları okul bölgelerinde hız yapmamalarını istirham ediyoruz. Biz ilimizdeki eğitimin kalitesini artırabilmek adına üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu bir ve beraber olunca daha anlamlı oluyor. Yeni eğitim öğretim sezonun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum” dedi.