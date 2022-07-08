Sivas'ta nöbetçi fırınlar belli oldu

Kurban Bayramı boyunca somun fırınlarının kapalı olmasından dolayı Sivas'ta nöbet usulü çalışacak olan fırınlar belirlendi.SİVAS (İGFA) -Sivas Belediyesi tarafından belirlenen ve 3 gün sürecek olan nöbetçi fırın uygulamasında her gün için iki fırın ekmek üretimi yapacak.

‘Nöbetçi Fırın’ uygulamasına göre çalışacak olan firmalar şöyle belirlendi:

09.07.2022 Bayramın Birinci günü Adresi

1- Lojmanlar Ekmek Gültepe Mah. Toptancılar Sitesi Toptan Sebze Hali Karşısı

2- Fatih Ekmek Fatih Mah. Ulubatlı Cad. No:15

10.07.2022 Bayramın İkinci günü Adresi

1- Kaplan Ekmek Emek Mah. 21. Sokak No:22

2- Kardeşler Ekmek Diriliş Mah. Şeyh Şamil Cad. No:2/C

11.07.2022 Bayramın Üçüncü günü Adresi

1- Gülsamlar Ekmek Yenidoğan Mah. 34. Sk. No:13

2- Yiğiter Ekmek Selçuklu Mah. 21. Sk. No:13/1

Bayramın 4. Günü ise tüm fırınlar açık olacak.