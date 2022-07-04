Sivas'ta kurban hissesi için bağışlar devam ediyor

Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği'nde Vekâletle Kurban Kampanyası kapsamında 3 bin 950 TL olan kurban hissesi bağışları için banka havalesi 6 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’de sona erecek. Elden bağışlar 8 Temmuz Cuma günü saat 12.00’ye kadar devam edecek.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği'ne kurban hissesi için bağışların devam ettiğini kaydetti.

Hayır sahiplerinin dernek merkezinde makbuz karşılığında ya da banka havalesi ile kurban hissesi bağışlayabilecek. Banka havalesi ile yapılacak bağışlar ise 6 Temmuz Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edeceği, bağışlarını elden yapmak isteyen hayır sahiplerinin ise 8 Temmuz Cuma saat 12.00’ye kadar dernek merkezinde vekâlet verebileceğini duyurdu.

Bağışçılara 5 kg kurban eti verilecek. Kurban payları, bayramın ikinci gününden itibaren dernek merkezinden teslim edilecek. Kurban kesimleri, kamera kaydına alınacak ve bağışçılara ulaştırılacak.

Hayat Ağacı Derneği’ne bağışlanan kurban etleri sayesinde Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahipleri, yılın 12 ayında, aldıkları gıda ürünlerinin yanı sıra, limitleri dışında tercihlerine göre kemikli veya kemiksiz kurban eti alabilecekler.