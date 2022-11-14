Son Dakika

Sivas'ta eş zamanlı yapılan iki kültür merkezi tamamlanıyor

Yerel 14.11.2022, 14:55
Sivas'ta eş zamanlı yapılan iki kültür merkezi tamamlanıyor

Sivas'ta geçtiğimiz yıl eş zamanlı olarak yapımına başlanan Fatih Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallesi Kültür Merkezleri büyük oranda tamamlandı. Her iki mahalleye de birebir uygulanan konsept proje, yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip.SİVAS (İGFA) -Sivas Belediyesi, her yaştan insanın sosyal hayata daha etkin katılımını sağlamak ve meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı artırmak adına bünyesindeki eğitim, kültür ve yaşam merkezlerine yenilerini kazandırıyor.

Kültür merkezleri içerisinde 5 adet derslik, 6 adet atölye, eğitim salonu, kitap cafe, kütüphane, öğretmen odası, bay-bayan fitness salonları, masa tenisi alanı, çocuklar için spor kulübü, oyun odaları, çocuk uyku odası, kafeterya ve diğer idari birimler yer alıyor. Ayrıca projelerde 20 araçlık otopark bulunuyor.

Sivas’ın farklı bölgelerinde devam eden her iki kültür merkezi projesini inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, inşaat çalışmalarında gelinen son durumu değerlendirdi.

Sivas'a değer katacak, vatandaşların talep ve beklentilerine cevap verecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Bilgin, "Şeyh Şamil Mahallesi’nde şehrin doğu kısmına, bu bölgeye hizmet edecek gençlik ve kültür merkezindeki inşaatımızı yerinde inceledik. İnşallah çok kısa bir zamanda tamamlandığında derslikleriyle, çevre düzenlemesiyle, peyzajıyla, içerisine kazandırdığımız atölyelerle birlikte gençlerimizi hayata hazırlayacak. Gençlerimizin beklentilerine göre hizmet edecek muhteşem bir gençlik ve kültür merkezini şehrimize kazandırmış olacağız. Yine aynı şekilde Fatih Mahallesi’nde de bu projenin aynısından o bölgeye hizmet edecek bir gençlik ve kültür merkezini inşa ediyoruz. İkisini de eş zamanlı olarak inşallah hizmete açacağız. Önümüzdeki süreçte yine Tuzlugöl ve Alibaba Mahallesi’nde de aynı projeyi hayata geçirdiğimiz takdirde şehrimizin uzun yıllar bu alandaki ihtiyacını karşılamış olacağız. Biz kendi adımıza konuşacak eserler inşa edeceğiz dedik. Az laf, çok iş anlayışıyla birlikte hizmete devam ediyoruz. Tamamlandığında başta gençler ve hanım kardeşlerimiz olmak üzere bölge halkı ve şehrimiz muhteşem tesisler kazanmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4