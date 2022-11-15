Sivas'ta Çayboyu bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor

Sivas'ta Alibaba Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan 'Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu'ndaki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı rahatlatmak adına hayata geçirilen proje kapsamında, yol güzergâhında yer alan istinat duvarları tamamlandı. Altyapı çalışmalarında sona yaklaşılan projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “İnşallah en kısa zamanda şehrin iki bölgesini birbirine bağlayarak önemli bir trafik sorununu çözmüş olacağız.” dedi.

Projede gelinen son durumu değerlendiren Bilgin; “Şehrimizin önemli ulaşım projelerinden biri olan Çayboyu Bağlantı Yolunda incelemelerde bulunuyoruz. Şeyh Şamil Mahallesini, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden Alibaba’daki Âşık Veysel Bulvarı’na bağlayacak olan projemizdeki çalışmalar hızla devam ediyor. Şu anda köprü inşaatının üzerinde bulunuyoruz. Arka kısımda görünen yol inşaatı da bittiği zaman inşallah en kısa zamanda şehrin iki bölgesini birbirine bağlayarak önemli bir trafik sorunu çözmüş olacağız.” diye konuştu.

Şehrin doğusuna uzanan alternatif bir güzergâh oluşturduklarını dile getiren Bilgin; “Malumunuz şu anda şehir merkezini Organize Sanayi Bölgesi ve Şeyh Şamil Mahallesi’ne bağlayan tek bir arter var. Geçen yıl hizmete sunduğumuz İstiklal Alt Geçidinin olduğu bölge... Doğal olarak o bölgede de bir yoğunluk var. İnşallah bu projemiz tamamlandığı zaman Erzincan Yolu, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden Âşık Veysel Bulvarı’na yani Alibaba Mahallesine ulaşacak. Nihayetinde Fatih Mahallesi’ne, Esentepe’ye ve Diriliş Mahallesi’ne bağlanacak bir aksın ilk etabını inşallah en kısa zamanda tamamlamış olacağız. Her proje önemlidir ama yeni bulvarlar, yeni arterler, yeni ulaşım aksları oluşturmak uzun vadede şehre ve bulundukları bölgeye artı bir değer katar. Bu anlayışla şehrin farklı bölgelerindeki yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Bir tanesi burada, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, inşallah önümüzdeki hafta hizmet açacağız. Yine üçüncüsü Lokman Hekim Caddesi, Kardeşler Mahallesi Eğri Köprü’nün yanından ilk etapta Numune Hastanesi’ne ve bilahare Kılavuz Kavşağına bağlamış olacağız. Yine devam eden önemli bir projemiz Erzincan Yolunu Stadyumun yanından ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına bağlamak ve nihayetinde bu yolla buluşacak bağlantı yolunu da inşallah en kısa zamanda hizmete açacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.