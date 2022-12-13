Sivas'ta baraja su takviyesi için hummalı çalışma

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan ile birlikte Seyfebeli, Organize Sanayi Bölgesi ve Çayboyu bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kent için büyük önem taşıtan projeyi adım adım takip ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Son günlerdeki yağışlı havadan sonra arazi şartları zorlaştı. Gerek yüklenici firma, gerekse DSİ Bölge Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma ile hız kesmeden devam ediyorlar. Zamanla yarışarak projeyi devam ettiriyoruz. Yağış olsa da, şartlar zorlaşsa da inşallah fedakârca çalışarak Sivas’ın su sorununu çözecek projenin ilk etabını en kısa zamanda bitirmeyi arzuluyoruz.” dedi.

Sivas'ta planlı su kesintilerinin devam ettiğine vurgu yapan Başkan Bilgin, bu konuda vatandaşlardan da anlayış beklediklerini söyledi.

Başkan Bilgin, çalışmaların kısa sürede tamamlayarak sorunu ortadan kaldırılacağını kaydetti.