Sivas'ta 4 farklı caddede yenileme çalışmaları

Şehir içi ulaşımı daha kolay ve konforlu bir hale getirmek için ulaşım projelerine önem veren Sivas Belediyesi, alternatif yeni güzergâhlar oluşturarak mevcut yolların da standardını iyileştirmeyi sürdürüyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi şehir içi trafiğinin yoğun olduğu Arap Şeyh Caddesi, Ahi Emir Caddesi, Eski Garajlar ve İtfaiye Sokak’ta altyapı, yol, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Bu kapsamda Arap Şeyh Caddesi, Ahi Emir Caddesi, Eski Garajlar ve İtfaiye Sokak’ta tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve ekiplerden bilgi alarak kolaylıklar diledi.

Trafiği rahatlatmak adına yeni projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Bilgin, “İhtiyaç duyulan her cadde ve sokağımızda sezonun açılmasıyla birlikte çalışmalarımıza başlıyoruz. Şu anda Arap Şeyh Caddesi’nde ağaçlandırma, kaldırım, aydınlatma ve asfalt çalışmasıyla birlikte caddemizi yeniliyoruz. Şehrin merkezinde bulunan ve araç yoğunluğu olan bu caddemizde geçmiş dönemlerde etrafında düzenleme çalışması yapılmıştı. Bu güzergâhta ise altyapı ve üstyapı çalışmalarını da tamamlamış olduk. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Trafiğini rahatlatacak diğer caddelerimizde ise hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Buhara, Yavuz Selim, Hamit Kandur ve Yahyabey Caddesi’ne de ekiplerimiz hızlı bir şekilde girerek bayram sonuna çalışmalarını tamamlamış olacak. Tabi bu çalışmalarımız koordineli bir şekilde devam ediyor. Başta ÇEDAŞ olmak üzere doğalgaz şirketlerimiz ile irtibatlı olarak öncelikle altyapıyı tamamlayıp daha sonra üst yapıya geçiyoruz. Bölgemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Esnafımızla da her zaman ortak akıl ve istişareyle yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızda olumlu tepkiler alıyoruz. Kendileri bize teşekkür ediyorlar. Biz de onlara anlayışları için teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.