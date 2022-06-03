Sivas Numune Hastanesi'ne TSO'dan kitaplık

Sivas Numune Hastanesi'nde Çocuk Servisinde yatarak tedavi alan çocuk hastalarımızın tedaviye uyumlarını artırmak amacıyla serviste yer alan fuaye alanına Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla kitaplık alanı oluşturuldu.SİVAS (İGFA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla Sivas Numune Hastanesi'ne yapılan kitaplık açılışını Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ve hastane yöneticileri tarafından gerçekleştirdi.

Kurdele kesiminde konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, Pediatri Servisi'nde çocukların sağlığına kavuşurken özellikle çocukların eğitimi ile alakalı, boş zamanlarını değerlendirecekleri bir kütüphaneyi Sivas TSO kazandırıldığını kaydederek, destekten ötürü TSO Başkanı Mustafa Eken’e teşekkür etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise, çocuk polikliniğinde tedavi gören yavrular için bu şekilde bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Bu yapılan işin belki maddi bir değeri yok ama manevi değeri çok fazla. Çocuklarımıza hizmet eden ve bilgi aşamasında onların kitap okumalarının sağlanacağı bir yerde öncülük etmek de bizim için şereftir. Bizler bu şehrin çocuklarıyız. Şehir bizlere emanet" dedi.

Kurdele kesimin sonrasında Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kaygusuz serviste tedavi gören çocuklarla birlikte kitaplık alanını gezdi.