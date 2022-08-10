Sivas İtfaiyesi yeni binasına kavuştu

Sivas Belediyesi tarafından İtfaiyecilerin olaylara müdahale hızını artırmak ve daha verimli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla inşa edilen yeni ve modern itfaiye binası düzenlenen törenle hizmete alındı.SİVAS (İGFA) - 17 bin metre kare alan üzerinde inşa edilen tesiste; eğitim ve tatbikat alanı, simülasyon odası, kondisyon salonu, kütüphane ve eğitim salonu, çocuk eğitim parkı, personel dinlenme alanları, spor sahaları ve itfaiye araçlarına uygun son sistem garajlar yer alıyor.

Yeni İtfaiye Binası yerleşkesinde düzenlenen açılış törenine; Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk ve il protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende binanın tanıtan film gösterildi.

Programda söz alan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; ortak aklı harekete geçirdikleri müddetçe, iş odaklı, eser odaklı, hizmet odaklı çalıştığımız müddetçe bu şehri çok daha iyi bir noktaya hep birlikte götüreceklerini söyledi.

Törende konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak itfaiye erlerinin olaylara hızlı müdahale edebilmesi amacıyla en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hayata geçirilmiş yeni itfaiye hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmalar sonrasında yeni itfaiye hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.