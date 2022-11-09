Sivas'a yeni 'Kadın Konukevi' kazandırılacak

Sivas Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ‘Kadın Konukevi’ yapılmasına dair protokol imzalandı.SİVAS (İGFA) - Kadına yönelik şiddet olaylarına karşı kadınların varsa çocukları ile birlikte korunmasını sağlamak, bu dönemde şiddet mağdurlarının psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesini sağlamak için Sivas Belediyesi tarafından şehirde yeni bir Kadın Konukevi inşa edilecek.

Yer tahsisi yapılan proje Sivas Belediyesi tarafından tamamlanarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne devredilecek.

Mevcut konukevinin yetersiz olması sebebiyle 5 bin metrekare alanda inşa edilecek olan 40 yatak kapasiteli yeni projede; yaşam odaları, sağlık odası, 0-6 yaş etkinlik ve çocuk oyun odaları, etüt odası, gözlem odası, engelli odası, sosyal aktivite alanları, çamaşır ve ütü odaları, teras, bahçe ve balkonlar yer alacak.

Bu kapsamda düzenlenen protokol imza törenine; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Harun Tan katıldı.

Toplantı salonunda ilk olarak söz alan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sosyal Devlet ve Sosyal Belediyecilik gereği devletin birçok alanda mağdurların, sorun yaşayan dezavantajlı grupların yanlarında olduğunu ifade ederek; “Bu anlamda üzerimizi düşen ne görev varsa kurumlar arası işbirliği içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bugün bu protokolü imzalayarak hayata geçireceğimiz Kadın Konukevi de bunlardan bir tanesi. Mülkiyeti hazineye ait olan arazi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze tahsis edildi. Biz de Belediye olarak kadın konukevimizin inşasını üstlenmiş bulunmaktayız” dedi.

Kadın konukevinin ardından Yaşlılar Yaşam Merkezi projesine başlayacaklarını söyleyen Bilgin; yine aynı bölgede mülkiyeti hazineye ait olan başka bir arsanın da tahsisini de alarak Yaşlılar Yaşam Merkezi yapacaklarını söyledi.

Vali Yılmaz Şimşek ise, 2012 yılından itibaren kullanılan 20 kişilik Kadın Konukevi binanın varlığına dikkati çekerek, fiziki koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerle yeni bir Kadın Konukevi ihtiyacı doğduğunu hatırlattı. Vali Şimşek, örnek tesisin hayata geçmesinde Sivas Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin’e nezaketinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.