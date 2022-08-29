Şirintepe'de sürücü ve yaya güvenliği sağlandı

Büyükşehir tarafından, Şirintepe’de Bartu ve Gündem sokağın kesiştiği noktada kavşak düzenlemesi yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Şirintepe Mahallesi’ndeki Bartu ve Gündem sokağın kesiştiği noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kavşak düzenleme çalışması yapılarak, trafik düzenli ve güvenli hale getirildi. Trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılan kavşak düzenlemesi kısa sürede tamamlanarak, vatandaşın hizmetine sunuldu.

TRAFİK AKIŞI DÜZENLENDİ

Büyükşehir tarafından Şirintepe’de Bartu ve Gündem sokağın kesişim noktasında yapılan kavşak düzenleme ve asfaltlama çalışmalarıyla bölgede trafik düzene girdi. Bartu Sokak üzerinden Bora Sokak istikametinde hareket eden araçlar herhangi bir düzenleme olmadığı için karşı karşıya gelmekte ve trafikte akışında olumsuzluklar yaşanmaktaydı. Yapılan düzenlemeyle birlikte bu istikameti kullanan araçlar döner adaya yönlendirilerek, bu kesişim engellendi ve trafik akışı düzene alındı.

DÜZENSİZ PARKLANMA SON BULDU

İzmit Şirintepe Mahallesi’nde Tem Otoyolu Viyadüğü altında yapılan düzensiz parklanmanın önüne geçmek amacıyla orta refüj yapıldı ve yaşanan problem çözüldü. Proje kapsamında genel olarak tanımsız alanlar giderildi, araç kesişim noktaları azaltıldı, sürücü ve yaya güvenliği sağlandı.