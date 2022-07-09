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Sinop’ta asfalt çalışmalarına bayram mesaisi
Yerel 09.07.2022, 20:17
Sinop genelinde asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.
SİNOP (İGFA) – Sinop Belediyesi tarafından şehir merkezinde asfalt yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye çalışanları, Zeytinlik Mahallesi Özlem Yapı Kooperatifi mevkiinde zemin iyileştirme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
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