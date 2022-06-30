Sinema ve Edebiyat Antalya’da buluşacak

1- 8 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması düzenlenecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın amacının edebiyatımızın nitelikli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak olduğunu belirtti.

Sinema tarihimizdeki Susuz Yaz, Anayurt Oteli, Gizli Yüz, Bereketli Topraklar Üzerinde, Zübük, Adı Vasfiye, Hakkari’de Bir Mevsim, Karılar Koğuşu, Hababam Sınıfı, Yılanların Öcü, Vurun Kahpeye ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi birçok önemli filmin edebiyat uyarlaması olduğunu belirten Muhittin Böcek, sinemamıza güçlü senaryolar kazandıracak böyle bir yarışmanın Türkiye’de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından düzenleneceğinin altını çizdi.

Edebiyat çevrelerinin yoğun ilgisini çekecek olan Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması, sinema ve edebiyatı buluşturarak, her iki alan için de verimli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

Yarışmaya katılacak senaryonun, 31 Aralık 2022 tarihinden önce Türkiye’de basılmış bir eserden uyarlanmış olması ve her iki eserin sahibinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Daha önce filme çekilmiş ya da tiyatro oyunu olarak sahnelenmiş eserler yarışmaya kabul edilmeyecek.

Katılımcı kendi eserinden yola çıkıp bir senaryo yazarak yarışmaya başvurabilecek. Eğer başka bir yazarın eserinden faydalanacak ise mutlaka eserin yazarından ya da yasal temsilcilerinden yazılı bir onay alması ve bu onayı başvuru ile birlikte yollaması gerekiyor. Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2022 olan Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’nda En İyi Senaryo Ödülü 80.000 TL ve Jüri Özel Ödülü 40.000 TL olarak belirlendi. Eserin yazarı ile senaryo yazarı farklı kişilerse para ödülü ikisi arasında eşit olarak paylaştırılacak. Yarışmanın sonuçları, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 1 Ekim 2022’de gerçekleştirilecek olan açılış töreninde açıklanacak.

Ayrıntılı bilgi için Antalya Altın Portakal Film Festivali web sitesine başvurulabilir.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.