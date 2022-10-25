Silivri Belediyesi Antalya'daki Tarım Fuarı'nda ilgi gördü

İstanbul Silivri Belediyesi, 20-22 Ekim tarihleri arasında Antalya Expo Center’da düzenlenen Interfresh Eurasia 2022 Fuarı’na katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, 20-22 Ekim tarihlerinde Antalya Expo Center’da düzenlenen Interfresh Eurasia 2022 Fuarı’na katıldı.

Bu yıl 3.’sü düzenlenen ve Türkiye’nin tek yaş sebze-meyve, depolama, ambalaj, lojistik, tarım makineleri ve teknoloji fuarında, yürüttüğü tarımsal projelerle ilgili bir stant açan belediye, fuarda ziyaretçilere Silivri Belediyesi'nin atalık tohumları, atalık tohumlardan yetiştirdiği ürünlerden elde ettiği konserveleri (reçel, salça, sos vb.), marka tescilli ürünleri Silivri Balı ve Silivri Ayçiçek Yağı ile coğrafi işaretli ürün olan Silivri Yoğurdunu tanıttı.

Ayrıca Silivri Belediyesinin ‘Çiftçiye Destek Projesi’ kapsamında üreticiye bedelsiz olarak dağıttığı arpa tohumu ve saman gibi ürünler ile; Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinde (TÜRAM) atalık tohumlardan yetiştirilen kabak, kış kavunu, kış karpuzu, lavanta ürünleri ve tıbbi bitkiler tanıtıldı. Ziyaretçilere ayrıca Silivri Belediyesinin Avrupa Birliği’nden (AB) hibe almaya hak kazanan projeleri hakkında bilgiler verildi. Silivri Belediyesi standına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, pandemi ve savaşlar nedeniyle gıda tedarik zincirinde sorun yaşanan böyle bir dönemde, tarıma yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Fuarın kendileri için çok güzel geçtiğini belirten Silivri Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Solak, “Fuarımızın bu yıl 3.sü düzenleniyor. Burada ziyaretçiler özellikle yerli ve milli sertifikalı arpa tohumunu nasıl yetiştirdiğimizi, bunu vatandaşlarımıza nasıl dağıttığımızı ve bu hizmetin vatandaşa ne gibi menfaatler sunduğunu soruyorlar.” dedi.